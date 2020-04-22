Bakan Koca: " Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Koca: " Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz" - Haberler
Fahrettin Koca, İngiltere, Türkiye, Güncel, Haber

Bakan Koca: " Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazanın kendi has hareketliliğini fırsata çevirerek tedbirlere uyma noktasında geçirelim. Bu çerçevede olmaya devam ederse yeni bir dalga beklemiyoruz.

22.04.2020 23:31 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:31
Bakan Koca: 'Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazanın kendi has hareketliliğini fırsata çevirerek tedbirlere uyma noktasında geçirelim. Bu çerçevede olmaya devam ederse yeni bir dalga beklemiyoruz. Bazı illerin daha riskli olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, Çin'de yapılan araştırma sonucu virüsün onlarca kez mutasyona uğradığı ve 30 tür değiştirdiğinin saptandığına ve ülkeler arası türlerin farklılık gösterip göstermediğine ilişkin soruya, "Özellikle mutasyonla ilgili yapılan birçok çalışma var. Türkiye'de de virüsün izole edildiğini birkaç merkezde daha önce söylemiştim. Farklı mutasyonların farklı bölgelerde olduğunu biliyoruz. Ama şu an bizim bildiğimiz bilgi bu mutasyonun bulaşıcılığını çok etkilemediği şeklinde. Önümüzdeki günler bu konuda daha detaylı mutasyonla ilgili çalışmalar önümüze gelmiş olur. O durumda size açıklamış oluruz" şeklinde yanıt verdi.

Covid-19 aşı geliştirme çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Koca, "Türkiye'de aşı çalışmaları şu an 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezde virüsün izolasyonu sağlandı. Gelişmeler oldukça bilgilendirmeye devam edeceğiz. Dünyada insanlara uygulanmaya sağlandığını söyleyen İngiltere oldu. Bugün İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştük. Hem İngiltere'deki genel durumu, bizim geldiğimiz durumu, tedavileri dahil olmak üzere detaylı konuştuk. Özellikle bu dönemde koruyucu ekipmanla ilgili talepleri olmuştu. Türkiye İngiltere'ye ikinci kez yardım etme konusunda adım atmış oldu. Hem İngiltere hem bizim bilim insanlarımızın karşılıklı bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı içinde bir yaklaşımı olacak. Aşının yarın uygulanacağını ama her şey iyi giderse Eylül'den önce kullanımının olmayacağını ifade ettiler" dedi.

Normalleşme sürecinin zamanı ve ikinci dalga iddialarına ilişkin soruya ise Koca, "Temas ve mesafe ve izolasyon kurallarına uymamız gerekiyor. Bu tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Ramazanın kendi has hareketliliğini fırsata çevirerek tedbirlere uyma noktasında geçirelim. Bu çerçevede olmaya devam ederse yeni bir dalga beklemiyoruz. Bazı illerin daha riskli olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz" ifadelerini kullandı.

New York Times'ın Türkiye'deki ölüm verilerini gizlediğine dair soruya Koca, "Bahsettiğiniz haber Türkiye karşıtlığı üzerine özellikle kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf şekilde bütün bilgileri DSÖ'ye istedikleri şekliyle verdik ve hala vermeye devam ediyoruz. DSÖ'nün iki kodun varlığından bahsettiler. Bu iki kod iki hafta öncesine kadar yoktu. Bu dönemde dünya bu iki kod ile bildirim yapmıyordu. İki hafta öncesinde PCR testini yapamayan ülkelerin bildirimi nasıl yapacağı sorusu gündeme geldi. ve yapılamayan ülkeler için ikinci kod tanımlaması yaptı. Dolayısıyla hiçbir sorun yok" diye cevap verdi.

Açılacak olan hastanelere sağlık personeli alımı yapılıp yapılmayacağı sorularına yanıt veren Koca, "Daha önce 37 bin kişiye yakın bir alım söz konusu oldu. Bu anlamda şu an sorunumuzun olmadığını sadece Başakşehir Şehir Hastanemize tamamen açıldığında sağlık personeli olarak 3 bin 750 kişi başlamış olacak. Hekimler toplamda ise 480 kişi olacak" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az Haberler
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık Haberler
Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Salgını kontrol altına aldık
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak Haberler
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı taşınacak
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan 'Gerçek kahramanlar' karikatürü
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar"...
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kutsi Hadise Demet Akalın Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Ivan Obradovic
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan Açıklama
Şu an buradasınız: Bakan Koca: " Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 01:45:25. #1.15#
title