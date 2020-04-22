Bakan Koca: " Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazanın kendi has hareketliliğini fırsata çevirerek tedbirlere uyma noktasında geçirelim. Bu çerçevede olmaya devam ederse yeni bir dalga beklemiyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazanın kendi has hareketliliğini fırsata çevirerek tedbirlere uyma noktasında geçirelim. Bu çerçevede olmaya devam ederse yeni bir dalga beklemiyoruz. Bazı illerin daha riskli olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koca, Çin'de yapılan araştırma sonucu virüsün onlarca kez mutasyona uğradığı ve 30 tür değiştirdiğinin saptandığına ve ülkeler arası türlerin farklılık gösterip göstermediğine ilişkin soruya, "Özellikle mutasyonla ilgili yapılan birçok çalışma var. Türkiye'de de virüsün izole edildiğini birkaç merkezde daha önce söylemiştim. Farklı mutasyonların farklı bölgelerde olduğunu biliyoruz. Ama şu an bizim bildiğimiz bilgi bu mutasyonun bulaşıcılığını çok etkilemediği şeklinde. Önümüzdeki günler bu konuda daha detaylı mutasyonla ilgili çalışmalar önümüze gelmiş olur. O durumda size açıklamış oluruz" şeklinde yanıt verdi.

Covid-19 aşı geliştirme çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Koca, "Türkiye'de aşı çalışmaları şu an 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezde virüsün izolasyonu sağlandı. Gelişmeler oldukça bilgilendirmeye devam edeceğiz. Dünyada insanlara uygulanmaya sağlandığını söyleyen İngiltere oldu. Bugün İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştük. Hem İngiltere'deki genel durumu, bizim geldiğimiz durumu, tedavileri dahil olmak üzere detaylı konuştuk. Özellikle bu dönemde koruyucu ekipmanla ilgili talepleri olmuştu. Türkiye İngiltere'ye ikinci kez yardım etme konusunda adım atmış oldu. Hem İngiltere hem bizim bilim insanlarımızın karşılıklı bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı içinde bir yaklaşımı olacak. Aşının yarın uygulanacağını ama her şey iyi giderse Eylül'den önce kullanımının olmayacağını ifade ettiler" dedi.

Normalleşme sürecinin zamanı ve ikinci dalga iddialarına ilişkin soruya ise Koca, "Temas ve mesafe ve izolasyon kurallarına uymamız gerekiyor. Bu tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Ramazanın kendi has hareketliliğini fırsata çevirerek tedbirlere uyma noktasında geçirelim. Bu çerçevede olmaya devam ederse yeni bir dalga beklemiyoruz. Bazı illerin daha riskli olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz" ifadelerini kullandı.

New York Times'ın Türkiye'deki ölüm verilerini gizlediğine dair soruya Koca, "Bahsettiğiniz haber Türkiye karşıtlığı üzerine özellikle kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf şekilde bütün bilgileri DSÖ'ye istedikleri şekliyle verdik ve hala vermeye devam ediyoruz. DSÖ'nün iki kodun varlığından bahsettiler. Bu iki kod iki hafta öncesine kadar yoktu. Bu dönemde dünya bu iki kod ile bildirim yapmıyordu. İki hafta öncesinde PCR testini yapamayan ülkelerin bildirimi nasıl yapacağı sorusu gündeme geldi. ve yapılamayan ülkeler için ikinci kod tanımlaması yaptı. Dolayısıyla hiçbir sorun yok" diye cevap verdi.

Açılacak olan hastanelere sağlık personeli alımı yapılıp yapılmayacağı sorularına yanıt veren Koca, "Daha önce 37 bin kişiye yakın bir alım söz konusu oldu. Bu anlamda şu an sorunumuzun olmadığını sadece Başakşehir Şehir Hastanemize tamamen açıldığında sağlık personeli olarak 3 bin 750 kişi başlamış olacak. Hekimler toplamda ise 480 kişi olacak" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA