Bakan Koca: "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti...

Bakan Koca: "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıplarımıza saygı gösterin.