Bakan Koca: "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti...
30.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 20:00
Bakan Koca: "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıplarımıza saygı gösterin.
Bakan Koca: "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıplarımıza saygı gösterin."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan