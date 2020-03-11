Bakan Koca: "Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı" Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (5) Bakan Koca: "Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler." Kaynak: AA Haberin Videosu: Bakan Koca: "Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı"