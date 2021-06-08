Bakan Koca: Öğretim üyeleri ve üniversite personelinin aşılanmasına yarın başlıyoruz
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Bakan Koca: Öğretim üyeleri ve üniversite personelinin aşılanmasına yarın başlıyoruz

Bakan Koca: Öğretim üyeleri ve üniversite personelinin aşılanmasına yarın başlıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlıyoruz" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlıyoruz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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