Bakan Koca: "(Öğrencilerin) Sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
08.07.2020 20:51 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (10)
Bakan Koca: "(Öğrencilerin) Sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz."
Kaynak: AA