Bakan Koca: "Normale dönüş sürecinde gözümüzü salgının geride bıraktığı tablodan ayırmayalım" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

"Sizlere bugünleri hazırlamak için hayatlarını feda eden dünya çapında önemli bilim insanlarımız ve hocalarımız, hatıraları halen çok canlı olan hekimlerimiz, hemşirelerimiz olduğunu unutmayın. Tedbirlere uyum kayıplara saygımızın da bir gereğidir"

"Normale dönüş sürecinde gözümüzü salgının geride bıraktığı tablodan ayırmayalım"

Kaynak: AA