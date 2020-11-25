Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor
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Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor

25.11.2020 13:58 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:03
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca'nın uyardığı kentte, birçok kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bakan Koca'nın 6 ilin sağlık müdürleriyle video konferans aracılığıyla görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından Gaziantep, Bursa ve Kocaeli'de belirgin artış olduğunu söyledi. Bakanın uyardığı Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü.

Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskelerini doğru takmayanlara tepki gösterdi.

Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor
Bakan Koca'nın vakaların arttığını söylediği Gaziantep'te tedbirlere uyulmuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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