Bakan Koca'nın "Vaka az" dediği Bilecik'e bayramda binlerce kişi akın etti
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Bakan Koca'nın "Vaka az" dediği Bilecik'e bayramda binlerce kişi akın etti

Bakan Koca'nın "Vaka az" dediği Bilecik'e bayramda binlerce kişi akın etti Bilecik'te bayramda mesire alanları doldu taştı -Mesire alanlarında uzun kuyruklar oluşurken, binlerce kişi Bozcaarmut Göledine akın etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftalarda son 5 gündür ortalama günlük...

04.08.2020 13:29 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:50

Bakan Koca'nın "Vaka az" dediği Bilecik'e bayramda binlerce kişi akın etti

Bilecik'te bayramda mesire alanları doldu taştı

-Mesire alanlarında uzun kuyruklar oluşurken, binlerce kişi Bozcaarmut Göledine akın etti

BİLECİK - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftalarda son 5 gündür ortalama günlük vaka sayısının en düşük olduğu 5 ilin Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne ve Bayburt olduğunu açıklamasının ardından, Bilecik'e 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde Bilecik ve ilçelerindeki mesire alanları yoğun ziyaretçi akınına uğrardı. Vatandaşlar mesire alanlarında oturacak yer bulamadı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan doğası ve eşsiz manzarasıyla en gözde mesire alanlarından olan Bozcaarmut Göleti, başta Bursa, Eskişehir, İstanbul, Sakarya, İzmir ve Ankara'dan gelen ziyaretçiler nedeni ile bayramda boş kalmadı. Bozcaarmut Göletinde kamp kuran ve bayramı burada geçiren vatandaşlar çam ağaçlarının gölgesinde gün boyu piknik yaparak gölette balık tuttular oyunlar oynayarak gün boyu eğlendiler.

"Güzel bir mekan ferah bir mekan herkese tavsiye ederim"

Bursa'dan Bozcaarmut Göletine gezmeye gelen Fatih Biçer, bu bölgeyi daha yeni keşfettiklerini anlatarak, "Daha önceden buraları pek bilmiyorduk. Ferah bir yer aileniz ile gelip güzel bir zaman geçirebileceğiniz hoş bir mekan. Tabi bir takım eksikleri var ama bu eksiklikler söz konusu edilemez sonuçta doğa ile iç içesiniz. Gelirken tedarikli geleceksiniz suyunuzu, yiyeceğinizi içeceğinizi yanınızda getireceksiniz. Çünkü merkeze biraz uzak doğa ile iç içe olduğu için. Güzel bir mekan ferah bir mekan herkese tavsiye ederim. Şehrin yoğun temposundan kaçıp burada hoş sohbet edip güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Özellikte balık oltanızı alıp güzel balıklar tutup afiyetle yiyebilirsiniz herkese tavsiye ediyorum" dedi.

"Herkese tavsiye ederim gerçekten çok güzel bir yer"

Bozcaarmut Göletine Bursa'dan ilk defa geldiğini anlatan Musa Demirel, "Böyle güzel doğa harikası bir yer. Mübarek Kurban Bayramında kısa gün olsa da tatilimizi değerlendirelim istedik. Herkese tavsiye ederim gerçekten çok güzel bir yer" dedi.

Öte yandan Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise Bozcaarmut Göletinde denetimler yaparak piknik için gelen ziyaretçilere sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda sürekli gün boyu uyarılarda bulundular.

Bakan Koca'nın 'Vaka az' dediği Bilecik'e bayramda binlerce kişi akın etti

Kaynak: İHA

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