BAKAN KOCA'NIN UYARIDA BULUNDUĞU GÖRÜNTÜ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 14 kişilik minibüse 42 kişinin binmesini örnek vererek, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'fazla yolcu' uyarısında bulundu.
07.07.2020 17:50 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:43
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 14 kişilik minibüse 42 kişinin binmesini örnek vererek, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'fazla yolcu' uyarısında bulundu. Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "'Yolcu fazlalığından kapılarını kapatamayan, 14 kişi kapasiteli minibüsten İstanbul Sivil Trafik Ekipler Amirliğinin denetimi sırasında 42 kişi çıktı. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.
Kaynak: DHA