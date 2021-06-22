Bakan Koca'nın tebrik ettiği hemşire İHA'ya konuştu

Bakan Koca'nın tebrik ettiği hemşire İHA'ya konuştu Dün, 1 milyonuncu aşıyı yapan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Emine Altuner: "Bakanımızın tweetini görünce inanamadım, çok heyecanlandım" "O teşekkürü ben tüm sağlık çalışanları adına algıladım"...

Bakan Koca'nın tebrik ettiği hemşire İHA'ya konuştu

Dün, 1 milyonuncu aşıyı yapan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Emine Altuner: "Bakanımızın tweetini görünce inanamadım, çok heyecanlandım"

"O teşekkürü ben tüm sağlık çalışanları adına algıladım"

KÜTAHYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün 1 milyonuncu aşıyı yaptığı için tebrik ettiği Kütahyalı hemşire bundan büyük onur duyduğunu belirtti.

Bakan Koca'nın tebrik ettiği Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Emine Altuner, duygularını İHA'ya anlattı. Mesleğe 5 ay önce başladığını ifade eden Altuner, "Bakanımızın tweetini görünce inanamadım, çok heyecanlandım. O teşekkürü ben tüm sağlık çalışanları adına algıladım. Meslekte benim 5. ayım. İşimi severek yapıyorum. Bakanımızın paylaşımı bana da motive oldu. Aşılama Kütahya'da çok iyi gidiyor, halkımıza teşekkür ederim. Herkesin aşılanmasını tavsiye ediyoruz. Yolun sonu görüntü. Güzel günler yakın. Bu süreç zorlu geçiyor ama tüm sağlık çalışanları işini aşkla yapıyor. Bakanımızın sosyal medya hesabından adımı yazarak tebrik etmesi büyük bir onur. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Koca, dün sosyal medya hesabından, "Bugün 1 milyonuncu aşı, saat 18.56'da Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Sağlık personelimizden günün sembol ismi hemşire Emine Altuner. Aşıdan sorumlu hekim arkadaşımız, Ömer Çankaya. Aşısını yaptıran Halime Hanım, salgınla mücadele için aramıza katıldı" ifadelerini yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe