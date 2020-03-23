Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalın - Haberler
fahrettin koca, Samsun, Anne, Güncel

Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalın

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

23.03.2020 00:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:22
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalın
SAĞLIK Bakanı Fahrettin KocaSamsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anneleri sağlık çalışanı, babaları ise asker olan Bade Asya ve Muhammet Asrın Gündoğdu'nun, 'Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor, izinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yazılı kağıdı tuttuğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'Mesajı herkes alsın istedik' notuyla paylaştı. Bakan Koca'nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce sosyal medya kullanıcısı bu mesajı paylaştı. 

'HER GÜN NÖBET ÇIKIŞI EVE KORKUYLA GİDİYORUM'Samsun'un İlkadım ilçesinde  5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda hemşire olarak görev yapan Bade ve Muhammet'in annesi Burcu Gündoğdu (30), çocuklarının yapmış olduğu paylaşımdan dolayı çok duygulandığını söyledi. Gündoğdu, "Çocuklarımın yapmış olduğu anlamlı paylaşım dolayısıyla çok duygulandım. Eşim askeri personel ve ben de sağlık çalışanıyım, ikimiz de yoğun bir şekilde görevimizin başındayız. Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Şu an benim çocuklarıma teyzeleri bakıyor. Her gün nöbet çıkışı eve korkuyla gidiyorum. 'Acaba çocuklarıma bir şey bulaşır mı?' endişesini yaşıyorum. Eve girer girmez, çocuklarımıza sarılmak yerine hemen ellerimizi ve yüzümüzü yıkıyoruz. Daha sonra çocuklarla temas ediyoruz. Hem eşim hem ben nöbette olduğumuz için çocuklar da üzülüyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz tek şey, lütfen evlerinizde kalın. Biz sizler için zaten dışarıdayız" diye konuştu.'EVDE KALIN ÇAĞRISINA KULAK VERİN'

Sağlık ekiplerinin 7 gün 24 saat fedakar bir şekilde görev yaptığını ifade eden Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da "Büyük bir duyarlılıkla hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın, bir ihtiyacı yoksa evde izolasyon altında olmaları gerekiyor. Bizler, sizler için görev yaparken, siz de bizler için evde kalın diyoruz. Çocuklarını, ailelerini evde bırakan sağlık çalışanlarımız var. Lütfen tüm sağlık çalışanlarının 'evde kalın' çağrısına kulak verin. Koronavirüs, 65 yaş üstü kişileri daha çok etkiliyor, bu izolasyona uyalım" dedi.


- Samsun

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Karantinayı delene af yok! Karabük'te mahkeme hapis cezası verdi Haberler
Karantinayı delene af yok! Karabük'te mahkeme hapis cezası verdi
Diyanet, koronavirüs salgınına karşı yeni bir karar aldı Haberler
Diyanet, koronavirüs salgınına karşı yeni bir karar aldı
Bakan, stokçulara süre verdi: Ya piyasaya sürün ya da el koyarız Haberler
Bakan, stokçulara süre verdi: Ya piyasaya sürün ya da el koyarız
Darbeci Sisi'nin komutanı koronavirüsten öldü Haberler
Darbeci Sisi'nin komutanı koronavirüsten öldü
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi Haberler
Yavru vatanda koronavirüs vaka sayısı yükseldi
Suriye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi Haberler
Suriye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü
Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken James Bond Seda Akgül Seren Serengil
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Polis Fransa İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 00:55:20. #1.15#
title