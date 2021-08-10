Son dakika haberi: Bakan Koca'nın paylaştığı 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek: Cesaret, insanı aslana galip eder
Son dakika haber... Bakan Koca'nın paylaştığı 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek: Cesaret, insanı aslana galip ederANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda konuşan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek, "Cesaret insanı aslana galip eder. Herkesi aşıya davet ediyorum" dedi.
Bakan Koca'nın paylaştığı 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek: Cesaret, insanı aslana galip eder
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda konuşan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek, "Cesaret insanı aslana galip eder. Herkesi aşıya davet ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da yaşayan 96 yaşındaki Hüseyin Gerçek'in videosunu paylaştı. Koca'nın Twitter hesabında paylaştığı videoda Gerçek, vatandaşları koronavirüs aşısı olmaya davet etti. Bakan Koca, paylaştığı videoya şu notu ekledi:
"'Cesaret insanı aslana galip eder. Herkesi aşıya davet ediyorum. Ben faydasını gördüm.' 96 yaşındaki Hüseyin amca size ve 84 Milyona sesleniyor."
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı