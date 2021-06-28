Bakan Koca'nın paylaşımı Gaziantep'te düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı çifti mutlu etti

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hastaların yardımına koşan sağlık çalışanı çift, 11 Temmuz'da yapacakları düğün öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımıyla mutluluklarını katladı.

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hastaların yardımına koşan sağlık çalışanı çift, 11 Temmuz'da yapacakları düğün öncesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımıyla mutluluklarını katladı.

Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesindeki aşı biriminde görevli hemşire Uğur Demirel (25) ile Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde görevli hemşire Sariye Kılıç (23), bir süre önce evlilik kararı aldı.

Yoğun mesaileri ve kısıtlamalardan dolayı sadece hastanede bir araya gelebilen çift, nişanlılık sürecini salgın koşullarına göre yaşadı, düğün hazırlıklarını da bu kapsamda yaptı. Önceliği hastalarına veren Demirel ve Kılıç, vakaların düşmesi ve aşılanmanın artmasıyla 11 Temmuz'da düğün yapmayı planlıyor.

Bir yandan mesailerine devam eden bir yandan da düğün telaşı içinde olan çift, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hemşire arkadaşımız Uğur Demirel, Gaziantep'te aşıların bir an önce tamamlanması için çalışıyor. Kovid-19 yoğun bakım biriminde görevli meslektaşı Sariye Hanımla nişanlı, temmuza düğün tarihi aldılar. Düğünden önce, aşı salgına karşı üstünlük kazanmalı." sosyal medya paylaşımıyla da mutluluklarını katladı.

Hemşire Sariye Kılıç, AA muhabirine, 2019'da atandıktan 6 ay sonra salgının başladığını ve sağlık çalışanları olarak büyük mücadele verdiklerini söyledi.

Salgın sürecinde sevdiklerinden uzak kaldıklarını, hastalığı ailelerine ve sevdiklerine bulaştırmaktan korktuklarını anlatan Kılıç, "Zor bir süreçti. Çalışma arkadaşlarımızla büyük bir özveriyle çalıştık, çok yorulduk. Gerçekten çok üstün bir çaba gösterdik. Çok süreçten geçtik ama çok şükürler olsun aşının da bulunmasıyla salgın olumlu yönde ilerliyor." dedi.

Kılıç, tek temennilerinin en kısa zamanda salgından kurtularak normale dönmek olduğunu aktardı.

Yoğun bakımda hastaların ve sağlık çalışanlarının yaşadıklarının üzücü olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"İnşallah böyle bir hastalıkla hiçbir zaman karşılaşmayız. Normal bir nişanlılık süreci yaşamadık. Gezemedik, tozamadık, aile bireyleri fazla bir araya gelemedi. Kısıtlı imkanlar doğrultusunda nöbete gelirken ve çıkınca birbirimizi görüyorduk. Onun dışında dışarda hiçbir zaman etkinliğimiz olmadı. İsyan etmiyoruz, bir an önce normale dönmek istiyoruz. Güzel bir düğün yapmayı da planlıyoruz."

"Bakan Koca'nın paylaşımı motive kaynağı oldu"

Uğur Demirel ise salgın sürecinde insanlara yardım etmek için çalışma arkadaşlarıyla yoğun çaba gösterdiklerini anlattı.

Nişanlık sürecini salgının yoğun temposu içinde götürdüklerini dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

"Aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla temmuzda düğün günü ayarladık ve planlıyoruz. Aslında aşılanmanın bizim üzerimizdeki etkileri, tüm ülke üzerindekiyle ortak. Bizim gibi birçok evliliğini erteleyen var. Bizler de onlarla birlikte bu sürecin sonucunu beklemek istedik. Birçok sağlık çalışanı, meslektaşlarımız ve bizzat tanıdığımız arkadaşlarımız da bu süreci yaşamışlardır."

Demirel, Bakan Koca'nın paylaşımına ilişkin de "Paylaşım bizi onore etmiştir. Ayrıca bizim için motive kaynağı olmuştur. Biz her zaman sahada kendilerinin desteğini ve gücünü yanımızda hissediyoruz. Kendisine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir