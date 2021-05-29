Bakan Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de "kolları sıvadı"
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Bakan Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de "kolları sıvadı"

Bakan Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de 'kolları sıvadı'
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla başlattığı kampanyaya Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da paylaşımıyla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla başlattığı kampanyaya Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da paylaşımıyla destek verdi.

Bakan Koca, Twitter'dan kampanya için hazırlanan kamu spotunu, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştı.

Bunun üzerine İl sağlık müdürleri, yaptıkları paylaşımlarda mevkidaşlarına da çağrıda bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, İzmir'den gelen çağrıya sosyal medya hesaplarından destek verdi.

Paylaşımda, Bursa'da vaka sayılarının bugünlerde azaldığını vurgulayan Yavuzyılmaz, "Bakanlığımızın belirlemiş olduğu yaş ve risk gruplarındaki vatandaşlarımızın aşılarını yaparak, eski normallerimize hızlıca dönmek için kolları sıvadık. Güzel İzmir çağrınızı aldık. Olumlu cevabımızla komşumuz Balıkesir'e soruyoruz. Balıkesir sen de kolları sıvamaya var mısın?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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Bakan Koca'nın Kovid-19 aşılamasında başlattığı kampanyaya destek için sağlık müdürleri de "kolları sıvadı" - Haberler
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