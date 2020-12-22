Bakan Koca'nın güzel haber verdiği Tekirdağ'da vatandaşlar konuştu
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Bakan Koca'nın güzel haber verdiği Tekirdağ'da vatandaşlar konuştu

22.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:17

Bakan Koca'nın güzel haber verdiği Tekirdağ'da vatandaşlar konuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka oranları konusunda güzel haberi paylaştığı Tekirdağ'daki vatandaşlar konuştu.

Bakan Koca'nın güzel haber verdiği Tekirdağ'da vatandaşlar konuştu

TEKİRDAĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka oranları konusunda güzel haberi paylaştığı Tekirdağ'daki vatandaşlar konuştu. Güzel haberi duyan Tekirdağlı vatandaşlar, "İnşallah bu saatten sonra bununla da baş edeceğiz. Yeter ki biraz daha sıkalım yani. Sıktıktan sonrada bir şekilde bu işi bitireceğiz" dedi.

Çin'den bütün dünyaya yayılan koronavirüsü yok etmek için dünya genelinde çeşitli tedbirler uygulanıyor. Geçen aylarda Türkiye'de de vaka sayılarının bir anda artışa geçmesiyle birlikte ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanmaya başladı. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtılmasıyla birlikte yygulanan tedbirler meyvelerini vermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ilde vaka sayılarının düştüğünü ifade ederek, Tekirdağ'daki verileri paylaştı. Vaka sayılarının en çok düştüğü Tekirdağ'da Bakan Koca'nın açıklamasına göre yatak doluluk oranı yüzde 43, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 59 olarak belirtildi.

Vaka sayılarının yüzde 60 düştüğü Tekirdağ'da vatandaşlar bunun sevindirici bir haber olduğunu, insanların daha fazla dikkat etmesiyle birlikte daha düşebileceğini ifade etti.

"Mesafeye dikkat ediyorlar"

Mustafa Aksoy isimli vatandaş Tekirdağ'da koronavirüs vaka sayılarının düşmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Tekirdağ o kadar iyi dediler ki insanlar başı bozuk hareket etti. Yani dikkat etmediler o zamandan bu yana şimdi çok arttı. İnsanlar korunuyor. Mesafeye dikkat ediyorlar. Maske takıyorlar. Ama salgın işte bu her tarafı kasıp kavuruyor. Bakıyorsun Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinde çoğaldığını, mutasyona uğradığını söylüyorlar. Mutasyona uğradıktan sonra aşının ne gibi faydası olacak bilemiyorum" dedi.

Yoğunlukları Pazartesi

Konuyla ilgili fikirlerini ifade eden Gürkan Demir ise "Vaka oranlarının zaten düşmesi lazımdı da yani. Cumartesi Pazar zaten tatil, herkes kurallara uymak istemezse de mecbur uyuyor. Yani bu saatten sonra vaka oranları düşmezse esas sıkıntı. Bu kadar tedbire, bu kadar yasağa rağmen düşmezse bu korona ile nasıl mücadele edeceğiz bizde bilmiyoruz. Cumartesi Pazar günleri yasak var ama Pazartesi günleri yoğunluk oluyor. Pazartesi günleri dedeler faturalarını ödemek için geliyorlar. O nedenle yoğunluklar yaşıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmiyorlar. Bunların çocuklar, torunları internet üzerinden bir şekil faturalarını ödesinler. Vatandaşta bu tip günlerde annesinin, babasını, dedesini, ninesini arasınlar bir ihtiyacınız var mı diye sorsunlar. Onları dışarı çıkarttırmasınlar" diye konuştu.

"Yeter ki sıkalım"

Tekirdağ'daki vaka oranlarının düşmesi ile alakalı konuşan Demir, "Tekirdağ halkı olarak biraz daha özen gösteriyoruz. Yasaklara biraz daha uymaya başladık. Çünkü pabuç sıkı. Televizyonlarda görüyoruz işte insanlar ağzında solunum cihazları. Bu nedenle biraz daha farkına vardık. Sürekli haberlerde görüyoruz. Eş, dost, akraba duyuyorsun korona olmuş. Ölenimi dersin hastanede olanımı dersin bu nedenle insanlar bira daha bilinçlendi. Ondan dolayı da önlemlere biraz daha dikkat etmeye başladık. İnşallah bu saatten sonra bununla da baş edeceğiz inşallah. Yeter ki biraz daha sıkalım yani. Sıktıktan sonrada bir şekilde bu işi bitireceğiz" diyerek konuşmalarını noktaladı.

Bakan Koca'nın güzel haber verdiği Tekirdağ'da vatandaşlar konuştu
Bakan Koca'nın güzel haber verdiği Tekirdağ'da vatandaşlar konuştu
Bakan Koca'nın güzel haber verdiği Tekirdağ'da vatandaşlar konuştu
Bakan Koca'nın güzel haber verdiği Tekirdağ'da vatandaşlar konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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