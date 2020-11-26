Bakan Koca'nın dikkat çektiği Gaziantep'te vatandaşlar sokaklarda
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Bakan Koca'nın dikkat çektiği Gaziantep'te vatandaşlar sokaklarda

26.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:27

Bakan Koca'nın dikkat çektiği Gaziantep'te vatandaşlar sokaklarda Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca'nın Gaziantep'te vaka sayılarının artışa geçtiğini söylemesine rağmen birçok vatandaş maske ve sosyal mesafe kurallarına uymuyor.

Bakan Koca'nın dikkat çektiği Gaziantep'te vatandaşlar sokaklarda

GAZİANTEP - Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca'nın Gaziantep'te vaka sayılarının artışa geçtiğini söylemesine rağmen birçok vatandaş maske ve sosyal mesafe kurallarına uymuyor.

Korona virüs vaka sayısının her geçen gün arttığı Gaziantep'te sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. Son 1 ayda 15 binden fazla kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ceza yazılmasına rağmen Gaziantepliler maskeyi ve sosyal mesafeyi hiçe sayıyor. Gaziantep'te vaka sayılarının ve vefat sayısının her geçen gün artması üzerine Gaziantepli vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağının uygulanmasını istedi.

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"Gaziantep'te belirgin artış var"

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te vaka sayısında belirgin bir artış olduğunu belirterek, "Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin" ifadelerini kullandı.

" Gaziantep'te sokağa çıkma yasağı istiyoruz"

Gaziantep'te ek tedbir alınarak sokağa çıkma yasağının uygulanması gerektiğini savunan vatandaşlar ise, " Ne kadar tedbirler alınırsa alınsın vatandaşlarımız kurallara uymuyor. Eskiden sokağa çıkma yasakları sayesinde vaka sayılarında düşüş oluyordu. Şimdi tekrardan artışa geçti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına kimse uymuyor. Bu yüzden de her geçen gün vaka sayısı artıyor. Bu nedenle Gaziantep'te ek tedbir olarak sokağa çıkma yasağı uygulanmasını istiyoruz" diye konuştular.

Polis ve zabıtalar denetimlerini sürdürüyor

Öte yandan maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar polis ve zabıtalar tarafından para cezası ile cezalandırılıyor. Polis ve zabıtalar tarafından şehrin kalabalık ve yoğun olduğu bölgelerde denetimler sürdürülüyor.

Bakan Koca'nın dikkat çektiği Gaziantep'te vatandaşlar sokaklarda
Bakan Koca'nın dikkat çektiği Gaziantep'te vatandaşlar sokaklarda
Bakan Koca'nın dikkat çektiği Gaziantep'te vatandaşlar sokaklarda
Bakan Koca'nın dikkat çektiği Gaziantep'te vatandaşlar sokaklarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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