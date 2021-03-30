Bakan Koca: "Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı"
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Bakan Koca: "Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Bakan Koca: "Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı" -"Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu" (Kongreye ilişkin) "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı
Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı

Bakan Koca: "Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı"

-"Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu"

(Kongreye ilişkin) "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Bakan Koca: 'Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı'
Bakan Koca: 'Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı'
Bakan Koca: 'Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı'
Bakan Koca: 'Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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