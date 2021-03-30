Bakan Koca: "Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı"
Bakan Koca: "Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı" -"Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu" (Kongreye ilişkin) "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı
Bakan Koca: "Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı"
-"Ağırlıklı İngiliz mutantı söz konusu"
(Kongreye ilişkin) "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı