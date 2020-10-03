Bakan Koca: "Milli aşıya daha yakınız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Koca: "Milli aşıya daha yakınız"

03.10.2020 23:52 | Son Güncelleme: 03.10.2020 23:56
Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı çalışmalarında aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadığını belirterek, "Milli aşıya daha yakınız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı çalışmalarında aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadığını belirterek, "Milli aşıya daha yakınız" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından "milli aşı" konusunda paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Milli aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı, 9 hayvan ise aşılanmadı. Virüse maruz bırakıldılar ve aşılanan hayvanlarda hiç virüse rastlanmadı. Aşılanmayanların 4'ü hayatını kaybetti, 5'inin ise akciğerlerinde virüse rastlandı. Milli aşıya daha yakınız. Ülkemiz 13 ayrı Covid-19 aşı adayı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bunlardan 5'i insan deneyleri safhasına yaklaştı. Klinik safhaya gelen tüm aşı adaylarımız Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız (TÜSEB) tarafından destekleniyor. Türkiye'nin gücü bilimde. TÜSEB'in desteklediği Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi aşısı insan deneyi Faz-1 safhası başarıyla tamamlandı. Kuduz, verem ve su çiçeği aşısı adayları da insan deneyi aşamasına geldi. Milli aşılarımızı geliştirmek ve milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Ayhan Bilgen İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Özge Özpirinçci Erdal Beşikçioğlu
Spor Can Bartu Ryan Babel Fatih Terim Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Koca: "Milli aşıya daha yakınız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 23:57:47. #1.14#
title