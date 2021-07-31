Bakan Koca: Memleketim Konya'da akıl almayacak yedi cinayet işlendi
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Bakan Koca: Memleketim Konya'da akıl almayacak yedi cinayet işlendi

Bakan Koca: Memleketim Konya'da akıl almayacak yedi cinayet işlendi
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Memleketim Konya'da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak yedi cinayet işlendi" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Memleketim Konya'da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak yedi cinayet işlendi" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından "Memleketim Konya'da bir eve yapılan silahlı saldırıyla akıl almayacak yedi cinayet işlendi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konya'nın acısı ortak, hiçbir amaca alet edilemeyecek kadar büyük. Katillerin yeri hapishane, memleket hepimizin" açıklamasında bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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