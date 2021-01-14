Bakan Koca: "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet...
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Bakan Koca: "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet...

14.01.2021 23:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:32
Bakan Koca:

Bakan Koca: "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim"

Bakan Koca: "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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