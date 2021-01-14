Bakan Koca: "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet...
14.01.2021 23:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:32
Bakan Koca: "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim"
Bakan Koca: "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal