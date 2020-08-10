Bakan Koca: "Maskeyle nefes almak, solunum cihazına bağlanarak nefes almaktan kolaydır"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımının önemine vurgu yaparak, "Maskeyle nefes almak, solunum cihazına bağlanarak nefes almaktan kolaydır" dedi.
10.08.2020 22:07 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımının önemine vurgu yaparak, "Maskeyle nefes almak, solunum cihazına bağlanarak nefes almaktan kolaydır" dedi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından maske fotoğrafını paylaşarak, "Maskeyle nefes almak, solunum cihazına bağlanarak nefes almaktan kolaydır" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA