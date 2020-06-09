Bakan Koca, maskeyi gözüne takan genci aradı, hasta annesine destek olacağının sözünü verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Koca, maskeyi gözüne takan genci aradı, hasta annesine destek olacağının sözünü verdi

Bakan Koca, maskeyi gözüne takan genci aradı, hasta annesine destek olacağının sözünü verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otobüs ile yolculuk sırasında gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası annesinin tedavisi için destek olacaklarını...

09.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:43

Bakan Koca, maskeyi gözüne takan genci aradı, hasta annesine destek olacağının sözünü verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otobüs ile yolculuk sırasında gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası annesinin tedavisi için destek olacaklarını söyledi

Hamza Tatlı: "Annemin tedavisi konusunda destek olacaklarını söyledi"

MERSİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otobüs ile yolculuk sırasında gözünde maske ile fotoğrafını paylaştığı Hamza Tatlı'yı telefonla arayarak, kanser hastası annesinin tedavisi için destek olacaklarını söyledi.

Bakan Koca, 4 Haziran günü sosyal medya hesabından, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım. Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile otobüs ile yolculuk yaparken, maskeyi gözüne takan bir gencin fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan gencin, Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde market işleten bir çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıkmıştı. Annesinin kanser tedavisi gördüğünü öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz cumartesi günü genci telefonla arayarak, sohbet etti. Gence, olumsuz bir fotoğrafla vatandaşlara güzel bir mesaj verildiğini aktaran Bakan Koca, tedavi gören annesine de her türlü desteği vereceklerini söyledi.

"Bakanımızın araması bize moral oldu"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatlı, fotoğrafın çekildiği gün annesiyle birlikte hastaneye gittiklerini belirterek, "Yol uzun sürdü. Zaten uzun süre çalışmanın yorgunluğuyla otobüste uyuya kalmışım. Bir refleksle ağzımdaki maskeyi gözüme çektim. Yaptığın doğru bir hareket değildi. Olayın ardından Bakan Beyin arayacağını söylediler. Yoğun çalışmalarına rağmen bana vaktini ayırdı ve aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Toplum için normalde yapılan bir yanlış hareketin aslında iyi bir örnek teşkil ettiğini, iyi bir mesaj verildiğini aktardı. Annemin durumu da sordu. Annemin tedavisi konusunda destek olunacağını söyledi. Bundan dolayı da mutlu oldum. Zaten bakanımızın araması bana ayrıca moral verdi. Anneme de selamlarını ilettim. Annem çok mutlu oldu. Çünkü kendisi de sosyal medyadan yapılan bazı olumsuz yorumlardan rahatsız oluyordu. Benim yaptığım yanlış kendisini üzdü, morali bozuktu. Bakanımız arayınca bize moral oldu. Artık daha da dikkat etmemiz lazım. Çünkü süreç kötü bir süreç. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Müşterilerin de değişik tepkiler verdiğini kaydeden Tatlı, "Olumlu tepki verenlerde oldu, biraz dalga geçenler de oldu. Aslında burada rahatsız olduğumuz noktada bu. Yanlış bir hareketti ama dalga geçenler olunca moralimiz bozuldu" diye konuştu.

Bakan Koca, maskeyi gözüne takan genci aradı, hasta annesine destek olacağının sözünü verdi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Haber
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Teröristlerin hain saldırısı, işçileri sindiremedi: İyileşince o yolu tekrar yapacağız
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
ABD'de polis şiddeti dinmiyor! Polis siyahi vatandaşı şok tabancası ile vurdu
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Fenerbahçe'nin efsaneleri Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Marmaris'te restoran, kafe ve eğlence yerleri canlı müzik yapabilecek
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca 'Ooo' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca "Ooo" dedi
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Hülya Avşar Rafet El Roman
Spor Jose Sosa Okan Buruk Nihat Özdemir Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bakan Koca, maskeyi gözüne takan genci aradı, hasta annesine destek olacağının sözünü verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 14:08:11. #1.15#
title