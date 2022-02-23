Bakan Koca maskeye veda için bugünü işaret etmişti! İşte Bilim Kurulu toplantısından çıkabilecek kararlar

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, bugün toplanacak. Koronavirüs salgını ile mücadelede bugünkü toplantı ile birlikte yeni bir döneme geçilmesinin ilk adımlarının atılacağı konuşuluyor.

AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Bugünkü toplantıda, koronavirüs ile mücadelede PCR testinin sadece hastalara yapılması, testi pozitif çıkanların karantina yerine 'maske takarak' kendini izole etmesi gibi kararların da çıkabileceği belirtilirken açık havada maske zorunluğunun da kaldırılması bekleniyor. Öte yandan uzmanların bu ayın sonuna doğru vaka sayısında bir düşüş beklediği ve yeni kullanıma başlanan Molnupiravir ilacı etkisiyle vefat sayısının düşeceği öngörülüyor. Toplantının ardından başlaması planlanan yeni dönemin ayrıntılarını ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALDIRILACAK MI?

Normalleşme adımlarının ilkinin maske konusunda olması bekleniyor. Plana göre şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımalar ile kapalı alanlarda maske zorunluluğu bir süre daha devam edecek. Ancak bahar aylarından itibaren bu tedbirin bireysel tercihe bırakılacağı belirtiliyor. Açık havada ise maske mecburiyetinin tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor.

UZMANLAR NORMALLEŞME İÇİN TARİH VERDİ

Bir süredir pozitif vakaların temaslılarına karantina zorunluluğu uygulanmıyor ve belirtisizlere test yapılmıyordu. Bu uygulama aynı şekilde devam edecek. Önümüzdeki süreçte ise sadece 'hasta' olarak nitelendirilenlere test yapılması tartışılıyor. Salgınla ilgili yapılan değerlendirme toplantılarında "Bundan sonra risk gruplarını ve 65 yaş üstünü önemseyen ve önceleyen bir politika izlenerek, diğer bütün alanlarda normale dönüş planlanacak. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte bizde de rahat bir döneme geçilecek. Burada üzerine gidilmekten vazgeçilmeyecek tek konu, 65 yaş üstü eksik aşılılar, aşısızlar ve risk gruplarıdır" görüşü dile getirildi. Uzmanlara göre mevcut önlemler bahar aylarına kadar devam ederse problem büyük ölçüde aşılmış olacak.