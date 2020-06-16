Bakan Koca: Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" dedi.
16.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:34
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı maske uyarısında bulunarak, "Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA