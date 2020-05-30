Bakan Koca: Maske ve sosyal mesafe birlikte tam tedbir
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Bakan Koca: Maske ve sosyal mesafe birlikte tam tedbir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, maske ve sosyal mesafe birlikte uygulandığında tam tedbir olduğunu söyledi.

Bakan Koca: Maske ve sosyal mesafe birlikte tam tedbir
30.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:06

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, maske ve sosyal mesafe birlikte uygulandığında tam tedbir olduğunu söyledi.

Bakan Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, maske ve sosyal mesafenin birlikte uygulandığında tam tedbir olduğuna dikkat çekerek, "Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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