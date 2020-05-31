Bakan Koca: Maske takarsanız daha az sigara içersiniz
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Bakan Koca: Maske takarsanız daha az sigara içersiniz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajında, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz" dedi.

Bakan Koca: Maske takarsanız daha az sigara içersiniz
31.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:15

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajında, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 'Dünya Tütünsüz Günü' dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca, yayımladığı mesajında, "Eğer maske takarsanız daha az sigara içersiniz. Dünya Tütünsüz Günü, maskenin de yardımıyla, ya sigarayı bırakma ya da iyiden iyiye azaltma gününüz olsun" dedi. 


Kaynak: DHA

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