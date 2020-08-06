Bakan Koca: Maske, mesafe, temizlik kuralına herkes uymalı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşı sorumlu olmaya davet ederek, maske, mesafe, temizlik kuralına uyulmasını istedi.
06.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:50
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşı sorumlu olmaya davet ederek, maske, mesafe, temizlik kuralına uyulmasını istedi.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sorumlu davranmaya davet ediyorum: Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli" dedi.
Kaynak: DHA