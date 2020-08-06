Bakan Koca: Maske, mesafe, temizlik kuralına herkes uymalı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşı sorumlu olmaya davet ederek, maske, mesafe, temizlik kuralına uyulmasını istedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşı sorumlu olmaya davet ederek, maske, mesafe, temizlik kuralına uyulmasını istedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sorumlu davranmaya davet ediyorum: Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli" dedi.

Kaynak: DHA