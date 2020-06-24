Bakan Koca: "Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.
24.06.2020 19:59 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (2)
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir."
Kaynak: AA