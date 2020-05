Bakan Koca: Maske bir tedbirdir ama tek başına zayıf bir tedbirdir SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü Sosyal Hayatın ilk gereği, maskedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamasında çarşamba günü basın toplantısını gerçekleştiremediklerini belirten Koca, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışı sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve bakan arkadaşlarımla birlikte İstanbul'dayım. İzleyen birkaç gün de, Prof. Murat Dilmener, Prof. Feriha Öz hocalarımızla, kıymetli Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un adını verdiğimiz üç yeni şehir hastanemizin açılış törenleri için yine İstanbul'da olacağız. Rutin Çarşamba basın toplantımızı bugün de yapabilmiş olsaydık kamuoyuyla paylaşacağım bilgilerin en azından bir kısmını siz değerli basın mensuplarına aktarmak istiyorum" dedi.

'GÜNDEMDE OLAN BİR ÇOK SEÇENEK VAR'Koca, açıklamasında dün gece itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığını ifade ederek şu uyarılarda bulundu: "Bu uygulama, şu an için, 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içeremiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var. Pandemi'nin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz. Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz."'PEK ÇOK ÜLKEDE DURUM CİDDİYETİNİ KORUYOR'Bakan Koca, dünyanın kovid-19'la mücadelede 5 ayı geride bıraktığına dikkat çekerek, "Pek çok ülkede durum ciddiyetini koruyor. Bizim başarımız, toplumun her katmanının mücadeleye katılımından, tedbirde sağlanan birliktelikten kaynaklanıyor. Bunun aynı şekilde devam edeceğini, yeni fedakarlıklar gerektirecek şartların oluşmayacağını ümit ediyoruz. Yüksek bir ihtimal olmasa da, eğer risk şartları tekrar oluşacak olursa, yapılacak şey konusunda deneyimliyiz. Fakat buna izin vermemek elimizdedir. Riski, tek dalgada önlemek mümkündür. İkinci dalga olasılığına karşı gücümüz, uygulayacağımız tedbirlerdir" ifadelerini kullandı.'MASKE BİR TEDBİRDİR AMA TEK BAŞINA ZAYIF BİR TEDBİRDİR'Koca, sokağa çıkma serbestliğinin geldiği ilk günde Türkiye'nin pek çok ilinden aldıkları haber lere göre, gündelik hayatın tedbirlere tam bir uyumla başlamadığını belirterek, "Oysa salgında evimizde geçirdiğimiz günlerin tecrübesi, tedbirlere uyumun daha yüksek olmasını gerektirirdi. Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği, ortadan kalkmadığı dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı, ısrarla vurguladığımız gibi, Kontrollü Sosyal Hayattır. Kontrollü Sosyal Hayat, gündelik özgürlüklerimizden fazlaca bir taviz istemiyor. Bizi riskten koruyacak davranışları zorlanarak değil, benimseyerek yapmalıyız. Evden dışarı çıkıldığında virüse karşı güvende olmanın 2 koşulu var. Pandemi ile mücadelede nefes aldığımız, serbestçe sokağa çıkmaya başladığımız günlerde iki tedbir önemlidir. Biri, maskeyi kıyafetin adeta parçası kabul etmektir. Maske, ağızı, burunu açıkta bırakmayacak şekilde kullanılmalıdır. Virüsün solunum yoluyla geçtiği kesin bilgidir. Fakat sadece bizim maske takmamız yetmez. Başkalarını da bizim gibi maske kullanmaya teşvik etmeli, gerektiğinde uyarabilmeliyiz. Riski, alınacak tedbirlerin karşılıklı olmasıyla yenebiliriz. Kontrollü Sosyal Hayatın ilk gereği, maskedir. Sosyal Mesafe kuralı ise, Kontrollü Sosyal hayatın bir diğer gereğidir. İki kişi, eğer aralarına 1,5 metre mesafe bırakmazsa, mesafe azaldığı oranda virüsün bulaşma riski artmaktadır. Maske bir tedbirdir, ama tek başına zayıf bir tedbirdir. İki tedbir, birbirini tamamlamalıdır. Bu 2 tedbirle birlikte el hijyeni riske karşı önemli bir koruyucudur. Virüsün dış ortamda bir süre canlı kalabildiği, ağıza ve buruna dokunma durumunda ise el aracılığıyla solunum yolunda enfeksiyona yol açtığı bilinmektedir" dedi.'NORMALLEŞME SÜRECİNİ KURALLARA HEP BİRLİKTE UYDUKÇA HIZLANDIRACAĞIZ'Açıklamasında 'Yeni hayatımızın düzeni bellidir' diyen Bakan Koca, şöyle devam etti: "Kuaförden metroya, pazar yerinden restorana, alışverişten seyahate gündelik hayatın tüm unsurları kendilerini kurallara göre organize etmektedir. Bireyler tedbirlere uymalı, Kontrollü Sosyal Hayatın şartlarına göre organize olamayan işletme ve kurumlardan bunu talep etmelidir. Bu noktadan sonra salgın gücünü rehavetten alacaktır. Yapmamız gereken, giderek normale yaklaşacak süreci, elbirliğiyle sürdürmektir. Normalleşme sürecini kurallara hep birlikte uydukça hızlandıracağız. Bundan birkaç ay öncesinin 'normal' düşüncesine, gece saat 24.00'te sokağa çıkma kısıtının kaldırılmasıyla kapılmak, isabetli bir düşünce değildir. Salgın riski artık hafiflemiş olsa da, dün saat tam 23.59'da geçerli olan durum, saat 24.00'da değişmemiştir. Bugün de değişmemiştir. Bunu kabul etmeliyiz."

