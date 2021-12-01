Bakan Koca: Marmara'da fırtınadan kaynaklı 63 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Bakan Koca: Marmara'da fırtınadan kaynaklı 63 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Bakan Koca: Marmara'da fırtınadan kaynaklı 63 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" dedi.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" dedi.

Bakan Koca, Marmara Bölgesinde yaşanan fırtınaya bağlı afetlerle ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Afet yerlerinde 28 adet 112 Ambulansı, 3 UMKE Timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kaydetti.


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