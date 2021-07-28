Bakan Koca: "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi"
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Bakan Koca: "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi"

Bakan Koca: 'Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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