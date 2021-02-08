Bakan Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Büyükelçi Gaiani ile görüştü
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Bakan Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Büyükelçi Gaiani ile görüştü

08.02.2021 19:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 19:35
Bakan Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Büyükelçi Gaiani ile görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile görüştü.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile görüştü.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu ağırladıklarını belirterek, "Bakan bey küresel salgın sırasında gösterdiğimiz destek ve iş birliği için teşekkür ettiler. Macaristan ile iş birliğimiz devam edecek" dedi.

Bakan Koca, diğer paylaşımında ise İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi ağırladıklarını ifade ederek, "Küresel salgın konusundaki iş birliğimizi ele aldık. İki ülkenin salgın yönetiminde iş birliği devam edecek. İtalya'nın G20 dönem başkanlığında yapılacak 'Küresel Sağlık Zirvesi' planlarını değerlendirdik" dedi.


Bakan Koca, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Büyükelçi Gaiani ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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