HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bakan Koca: "Liglerin başlamasında sorumluluk federasyonundur"

Bakan Koca: 'Liglerin başlamasında sorumluluk federasyonundur'
06.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:41

- Bakan Koca: "Liglerin başlamasında sorumluluk federasyonundur" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri oynatma kararı ile ilgili "Kararı TFF özgür iradesiyle verdi.

- Bakan Koca: "Liglerin başlamasında sorumluluk federasyonundur"

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri oynatma kararı ile ilgili "Kararı TFF özgür iradesiyle verdi. Liglerin başlamasında sorumluluk federasyonundur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantının ardından korona virüs ile ilgili son gelişmeleri ve tedbirlerle alakalı açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, bugün liglerin başlamasına dair TFF'nin aldığı karara ilişkin konuşarak, "Futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan. Burada kararı vermesi gereken TFF'nin kendisi olduğunu özellikle altını çizerek ifade etmiştik. Federasyon kendi iradesiyle kendi kararını verebileceğini bakanlık ve bilim kurulu olarak asla herhangi bir öneride katkıda bulunmak istemediğimizi ifade ettik. Bugün yapılan açıklamalarda gördüğüm şekliyle federasyonun bir sağlık kurulunun olduğunu biliyoruz. Bu sağlık kurulunun nasıl yönetmeleri gerektiğine dair hazırladığı çalışma olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla özgür kendi iradeleriyle kararı TFF zaten verdi. Bundan sonraki sorumluluk da federasyonun. Sağlık kurulu almış olduğu kararlar ve tedbirler noktasında federasyon bu kararı alabiliyorsa sorumluluk da bu anlamda federasyonundur" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca: 'Liglerin başlamasında sorumluluk federasyonundur'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir Spor
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı Spor
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu Spor
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Spor
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak Spor
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar...
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, 'Pırlanta gibidir' cevabını aldı
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hüseyin İnan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Pınar Altuğ Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Ali Koç Can Bartu Lionel Messi Loris Karius Gökhan Gönül
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Bakan Koca: "Liglerin başlamasında sorumluluk federasyonundur" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 20:01:01. #1.14#
title