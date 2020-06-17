Bakan Koca, LGS, YKS ile ilgili, "Her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava giriş...
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Bakan Koca, LGS, YKS ile ilgili, "Her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava giriş...

Bakan Koca, LGS, YKS ile ilgili, "Her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava giriş saatleri başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili önerisi oldu.

Bakan Koca, LGS, YKS ile ilgili,
17.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:50

Bakan Koca, LGS, YKS ile ilgili, "Her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava giriş saatleri başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili önerisi oldu. Cumhurbaşkanımız her iki sınavla ilgili giriş ve çıkışla ilgili uygulamanın yapılmasını talimatını verdi. Hangi saatleri arasında olması gerektiğiyle ilgili öğrencinin yanlarında en fazla iki kişinin olması şartıyla İçişleri Bakanlığı bu gün açıklama yapmış olurlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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