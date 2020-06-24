Bakan Koca: "Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor"
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Bakan Koca: "Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

24.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (11)

Koca: "Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor, ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim."

Bakan Koca: 'Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor'

Kaynak: AA

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