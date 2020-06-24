Bakan Koca: "Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.
24.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (11)
Koca: "Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor, ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim."
Kaynak: AA