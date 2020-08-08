Bakan Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı? (2)
'KURALCI OLUN'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu.
08.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:32
'KURALCI OLUN'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kuralcı olun. Kuralsızlık, ilk fırsatta hasta ediyor" dedi.
Kaynak: DHA