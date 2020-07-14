Bakan Koca: Kurallara uyan taşıtları tercih edelim
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz.
14.07.2020 18:56 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:02
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yağtığı paylaşımda, "Eve dönerken dikkatli olalım. Gün boyu sahip olduğumuz mücadele üstünlüğünü toplu taşımada sıfırlıyoruz. Kurallara uyan taşıtları tercih edelim. Maskemizi mümkünse yenisiyle değiştirelim. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA