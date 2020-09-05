Bakan Koca, KPSS'ye girecek olan vatandaşlara uyarı
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Bakan Koca, KPSS'ye girecek olan vatandaşlara uyarı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarın Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olan vatandaşlara başarılar dileyerek, uyarıda bulundu.

Bakan Koca, KPSS'ye girecek olan vatandaşlara uyarı
05.09.2020 22:14 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:18

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarın Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olan vatandaşlara başarılar dileyerek, uyarıda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS sınavına girecek genç arkadaşlarım, heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın; Hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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