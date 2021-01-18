Bakan Koca: "(Kovid-19) Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak."
18.01.2021 22:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:40
Bakan Koca: "(Kovid-19) Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak.
Bakan Koca: "(Kovid-19) Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan