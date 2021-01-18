Bakan Koca: "(Kovid-19) Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak."

Bakan Koca: "(Kovid-19) Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak.