Bakan Koca: "(Kovid-19) Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak."
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Bakan Koca: "(Kovid-19) Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak."

18.01.2021 22:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 22:40
Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Kovid-19) Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak.

Bakan Koca: "(Kovid-19) Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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