Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) I·stanbul, I·zmir, Bursa gibi bu¨yu¨k illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün u¨lkeye yayılmış¸ durumdadır."
18.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:56
Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) I·stanbul, I·zmir, Bursa gibi bu¨yu¨k illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün u¨lkeye yayılmış¸ durumdadır.
Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) I·stanbul, I·zmir, Bursa gibi bu¨yu¨k illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün u¨lkeye yayılmış¸ durumdadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan