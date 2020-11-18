Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) I·stanbul, I·zmir, Bursa gibi bu¨yu¨k illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün u¨lkeye yayılmış¸ durumdadır."
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Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) I·stanbul, I·zmir, Bursa gibi bu¨yu¨k illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün u¨lkeye yayılmış¸ durumdadır."

18.11.2020 10:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:56
Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) I·stanbul, I·zmir, Bursa gibi bu¨yu¨k illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün u¨lkeye yayılmış¸ durumdadır.

Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) I·stanbul, I·zmir, Bursa gibi bu¨yu¨k illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün u¨lkeye yayılmış¸ durumdadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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