Bakan Koca: "(Kovid-19) Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı."
10.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:48
Bakan Koca: "(Kovid-19) Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı.
Bakan Koca: "(Kovid-19) Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen