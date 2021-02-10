Bakan Koca: "(Kovid-19) Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı."
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Bakan Koca: "(Kovid-19) Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı."

10.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:48
Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Kovid-19) Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı.

Bakan Koca: "(Kovid-19) Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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