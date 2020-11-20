Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaştı
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Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaştı

20.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 20.11.2020 20:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından paylaştığı Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören sağlık çalışanı bir hastanın görüntüsü ile tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Paylaşımında, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir" ifadesini kullanan Bakan Koca, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda solunum desteği verilen hasta ise "İnsanlar sevdiklerine tekrar kavuşabilsin istedim. Canla başla çalıştım. Şimdi de kendi sevdiklerime kavuşmak için gün sayıyorum. Ne olurdu herkes özveri gösterseydi bizim gibi. Canım kızım büyüdüğünü görmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaştı
Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaştı
Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaştı
Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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