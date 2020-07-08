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Bakan Koca: "(Kovid-19) Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller; İstanbul, Ankara,...
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Bakan Koca: "(Kovid-19) Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller; İstanbul, Ankara,...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

08.07.2020 20:24 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)

Koca: "(Kovid-19 tedavisi) Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi"

Bakan Koca: "(Kovid-19) Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa."

Koca: "Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu."

Bakan Koca: '(Kovid-19) Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller; İstanbul, Ankara,...

Kaynak: AA

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