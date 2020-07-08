Bakan Koca: "(Kovid-19) Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
08.07.2020 20:11 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
Bakan Koca: "(Kovid-19) Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde."
Sağlık Bakanı Koca: "Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka ayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz."
Kaynak: AA