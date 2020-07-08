Bakan Koca: "(Kovid-19 salgını) Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
08.07.2020 20:21 | Son Güncelleme: 08.07.2020 20:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19 salgını) Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor."
Kaynak: AA