Bakan Koca: "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'i 60 yaş üstü"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
01.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. (3)
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'inin 60 yaş üstü olduğunu bildirdi.
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Kaynak: AA