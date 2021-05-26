Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça...
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Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça...

Bakan Koca: '(Kovid-19'la mücadele) Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi.

Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça... - Haberler
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