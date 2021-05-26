Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça...

Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi.