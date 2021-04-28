Bakan Koca: "(Kovid-19) İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi"
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Bakan Koca: "(Kovid-19) İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Koca: "(Kovid-19) İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor."

Koca: "(Yerli inaktif aşı) Önümüzdeki birkaç gün içinde faz-3 denemelerinin hazırlıkları başlayacak. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır."

Bakan Koca: '(Kovid-19) İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi'
Bakan Koca: '(Kovid-19) İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi'
Bakan Koca: '(Kovid-19) İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi'
Bakan Koca: '(Kovid-19) İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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