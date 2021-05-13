Bakan Koca, Kovid-19 ile mücadeleyi bayramda da sürdüren filyasyon ekiplerinin görüntülerini paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca, Kovid-19 ile mücadeleyi bayramda da sürdüren filyasyon ekiplerinin görüntülerini paylaştı

Bakan Koca, Kovid-19 ile mücadeleyi bayramda da sürdüren filyasyon ekiplerinin görüntülerini paylaştı
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi Ramazan Bayramı'nda da sürdüren filyasyon ekiplerinin görüntülerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi Ramazan Bayramı'nda da sürdüren filyasyon ekiplerinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Filyasyon ve temaslı takibi bayram günü de devam ediyor. Bu fedakarlık unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Sağlık Bakanı Koca: 'Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz'
Sağlık Bakanı Koca: "Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz"
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Gökhan Töre Mete Kalkavan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Koca, Kovid-19 ile mücadeleyi bayramda da sürdüren filyasyon ekiplerinin görüntülerini paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 20:23:31. #1.16#

title