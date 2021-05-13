Bakan Koca, Kovid-19 ile mücadeleyi bayramda da sürdüren filyasyon ekiplerinin görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi Ramazan Bayramı'nda da sürdüren filyasyon ekiplerinin görüntülerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi Ramazan Bayramı'nda da sürdüren filyasyon ekiplerinin görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Filyasyon ve temaslı takibi bayram günü de devam ediyor. Bu fedakarlık unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap