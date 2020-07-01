Bakan Koca: "(Kovid-19) Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor.
01.07.2020 19:56 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19) Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor."
Koca: "Kovid-19 salgınına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir."
Kaynak: AA